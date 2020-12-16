РИАМО - 16 дек. Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram.
В настоящий момент сервис недоступен — подключиться к Telegram нельзя, равно как и отправить сообщения.
Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-сервисах, мессенджер не работает на территории России — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и других городах, а также в ряде стран СНГ и Европе.
Что стало причиной сбоев, неизвестно. Ранее пользователи пожаловались на неполадки в работе WhatsApp, Telegram, YouTube и других сервисов.
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