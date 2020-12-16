РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В подмосковных Люберцах первое заседание молодежного парламента при совете депутатов состоится в январе 2021 года, сообщил начальник управления по работе с молодежью администрации округа Борис Новиков.

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов. Об утверждении очередного состава молодежного парламента при совете депутатов рассказал Новиков.

«Сформирован очередной состав молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы. В состав структуры очередного созыва вошли молодые перспективные ребята, которые представляют молодежные организации, студенческую молодежь, военно-патриотические объединения, юных журналистов и волонтерский штаб городского округа Люберцы», - сказал Новиков.

В 2020 году выборы прошли в формате рейтингового онлайн-голосования. На 10 мест в парламенте претендовало 23 кандидата, также в соответствии с положением о молодежном парламенте при совете депутатов 5 членов молодежного парламенты были делегированы молодежными и общественными объединениями.

«Совет депутатов городского округа единогласно утвердил очередной состав молодежного парламента при совете депутатов Люберец. На свое первое заседание они соберутся в январе 2021 года. Пожелаем удачи и успешной на работы нашим молодым парламентариям», - заключил Новиков.