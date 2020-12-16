РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. Любители экстремальных видов спорта поддерживают инициативу депутатов Мытищ предусмотреть в бюджете округа расходы на строительство современного скейт-парка на территории ЦПКиО, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Представители спортивной молодежи обратились с заявлением к председателю окружного совета депутатов Андрею Гореликову, отметив, что на сегодняшний день Мытищи являются единственным крупным городом Подмосковья, где нет инфраструктуры и возможностей для занятия экстремальными видами спорта, часть из которых признана олимпийскими дисциплинами.

«В поддержку скейт-парка было собрано более 1 тысячи подписей, также в ходе публичных слушаний выступил один из членов нашей инициативной группы. Мы крайне удивлены предложением некоторых депутатов исключить из бюджета расходы на строительство скейт-парка. На наш взгляд - это субъективное мнение, идущее вразрез с мнением большинства жителей города», – сказал председатель инициативной группы Олег Данилов.

Спортсмены отметили, что в каждом городе скейт-парк является местом притяжения для современной молодежи. По их словам, это не просто несколько отдельно стоящих фигур, а целый комплекс всевозможных форм, который отлично вписывается в городскую среду, помогает ее разнообразить. Бетонные парки вандалоустойчивые и не требуют дополнительных вложений после постройки на протяжении многих лет.