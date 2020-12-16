РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Ветеран Великой Отечественной войны из Подольска Георгий Баранов стал лауреатом Национальной премии «Имперская культура» имени профессора Эдуарда Володина, сообщается на сайте администрации округа.

Комиссия по присуждению премии «Имперская культура» имени профессора Володина, Союз писателей России, журнал «Новая книга России», фонд святителя Иоанна Златоуста, центр Федора Ушакова и Информационно-издательская продюсерская компания «Ихтиос» объявили имена лауреатов 2020 года.

«Обладателем премии в номинации «Книга о героях» стал житель Подольска Баранов. На конкурс была представлена его книга «Комбат», вышедшая в свет к 75-летию Победы. «Комбат» - это 13 рассказов о юности, начале Великой Отечественной войны, о подвигах товарищей и о любви. Вручение премии «Имперская культура» состоится 19 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Премия носит имя выдающегося русского философа, публициста Володина, скончавшегося в 2001 году. В 2020 году в комиссию было представлено 296 книг от 97 издательств и творческих организаций.

Баранов - участник Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Отечественной войны I степени, ордена Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды. Он - автор книг «Ради жизни на земле», «1001 анекдот обо всех и обо всем», «Комбат», сборника стихов «На памятных дорогах войны». В 2020 году ему вручили областную премию имени Чехова «Служение общему благу».