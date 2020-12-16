РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Представители Подольска заняли первое место в V Открытом окружном конкурсе-фестивале кинодебютов «Магия кино» в номинации «Хроникально-документальный фильм», сообщается на сайте администрации округа.

Подведение итогов и торжественная церемония закрытия V Открытого окружного конкурса-фестиваля кинодебютов «Магия кино» состоялись недавно в Театральном центре «Жаворонки» Одинцовского округа. 2020 год стал юбилейным для фестиваля, который проводится в Подмосковье с 2016 года. Впервые церемония награждения победителей проходила в формате онлайн из-за соблюдения эпидемиологических предписаний в период пандемии коронавирусной инфекции.

«На прямой связи были более 200 участников фестиваля из 46 городов России, в том числе из Подольска. Жители поселка Молодежный микрорайона Лаговский Александр и Екатерина Болотниковы представили на конкурс документальный фильм «Русский север. Рассветы и закаты». В номинации «Хроникально-документальный фильм» I место присуждено подольским авторам Александру и Екатерине Болотниковым. Поздравляем их со столь значимой наградой, желаем творческих успехов и интересных режиссерских находок!» - говорится в сообщении.

В этот день на прямой связи были члены профессионального жюри конкурса, которые в течение года оценивали работы участников и писали рекомендации и пожелания некоторым из них. В том числе председатель жюри конкурса, российский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Егор Кончаловский; главный редактор Одинцовского телевидения Мария Шматкова; советский и российский рок-музыкант, кинокомпозитор Виктор Сологуб. Также работы конкурсантов оценивала победитель IV фестиваля кинодебютов «Магия кино» Анна Барсукова.

Жюри конкурса просмотрело более 170 киноработ в номинациях: «Игровое кино», «Хроникально-документальный фильм», «Анимация», «Новостной блок», «Репортаж» и других.