РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Спортивные занятия для жителей Люберец старшего возраста в рамках программы «Активное долголетие» продолжаются в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Занятия проходят под руководством спортивных инструкторов Ирины Арсентьевой и Ларисы Прибытковой. Присоединиться к тренировкам могут все желающие. Они проходят режиме видеоконференцсвязи на платформе Zoom и в Instagram-аккаунтах @aktivnoe_dolgoletie_lub и @okt_centrcultura», - говорится в сообщении.

Ирина Арсентьева проведет онлайн-тренировки на платформе Zoom. Идентификатор конференции: 786 3312 1953, код доступа: axR2Y8. Занятия пройдут 18, 21, 25 и 28 декабря с 10:00 до 11:00.

Лариса Прибыткова проведет онлайн-тренировки в Instagram. Так, 20, 23, 27 и 30 декабря с 10:00 до 11:00 занятия состоятся в Instagram-аккаунте @okt_centrcultura, а с 11:00 до 12:00 - в Instagram-аккаунте @aktivnoe_dolgoletie_lub.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей.