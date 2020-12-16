РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Регоператор «МСК-НТ» закупил семь единиц новой спецтехники, в том числе четыре мультилифта, для уборки мусора в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Для работы в период пандемии региональный оператор по обращению с ТКО в Чеховском кластере продолжает усиливать техническую оснащенность. В декабре компания ООО «МСК-НТ» приобрела дополнительно семь единиц новой спецтехники, в том числе четыре мультилифта на шасси Scania P410 B 8 на 4 HZ для Подольска», - говорится в сообщении.

Крюковые погрузчики на шасси Scania характеризуются высокой грузоподъемностью и долговечностью в сочетании с топливной и эксплуатационной экономичностью. Машины оптимизированы к тяжелым условиям эксплуатации, позволяют выполнять вывоз и перевозку разных классов отходов. С максимальной эффективностью собирают и транспортируют тяжелые крупногабаритные и промышленные отходы. Использование прицепа дает возможность существенно увеличить объем перевозимого груза до 32 тонн. Время погрузки кузова на шасси не превышает трех минут.

Водитель руководит процессами, не покидая своего рабочего места. Груз надежно крепится к раме жесткой фиксацией, что позволяет автотранспортному средству не снижать скорость перевозки и значительно сокращает время транспортировки отходов.

В период пандемии коронавируса объемы вывозимых отходов увеличились более чем на 20%. При этом на общедоступных проездных площадках индивидуального жилого сектора объемы накопления ТКО возросли вдвое. Несмотря на ежедневную работу по вывозу отходов, на некоторых площадках образуются сверхнормативные навалы, значительную часть которых составляют строительные и крупногабаритные отходы. Новая техника позволит оптимизировать процесс вывоза сверхнормативных отходов и оперативно решать проблемы перенакоплений на площадках.