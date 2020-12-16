РИАМО - 16 дек. С начала текущего года на дорогах Московской области установили 400 искусственных дорожных неровностей — «лежачих полицейских», сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Мы установили 400 «лежачих полицейских». Потому что жители постоянно об этом просят. Также мы установили более 100 светофоров в тех местах, где надо регулировать движение машин и пешеходов. Подключено 43 километра линий наружного освещения», — сказал Гержик в эфире «Радио 1».

Он добавил, что на 110 пешеходных переходах были установлены светодиодные маячки. Минтранс собирается продолжить эту работу, так как она дает результат. Водители замечают впереди пешеходный переход и сбрасывают скорость — это повышает безопасность на дорогах.

Кроме того, в регионе оборудовали 27 новых парковок на 323 машиноместа, более одной тысячи машиномест привели в порядок, уточнил министр.

Также с 1 сентября был открыл путепровод в Дедовске.

«До этого город был разделен на две части железной дорогой, там был небезопасный переезд. Путепровод соединил две эти части города, там не стало пробок, которые раньше постоянно были», — отметил Гержик.

В этом году еще откроют развязку на улице Репина в Химках, которая соединит Старые и Новые Химки. Проект строится по поручению президента России Владимира Путина на средства из федерального бюджета. Для строительства выделили один миллиард рублей.

«В декабре этот объект обязательно будет открыт. Также к концу декабря мы планируем открыть движение по развязке в Трехгорке: это новый выход на МКАД для жителей Одинцова, которые сегодня испытывают существенные сложности. Также будет запущен участок реконструированного Путилковского шоссе», — заключил министр.