РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В городском округе Мытищи отловили, стерилизовали и привили против бешенства 291 бездомное животное, сообщается на сайте администрации горокруга.

Свыше 16 тысяч бездомных животных отловили, стерилизовали и привили против бешенства в Московской области с начала года.

«В городском округе Мытищи на начало месяца отловили 102 самца и 127 самок, 15 щенков, а также 14 котов и 33 кошки – всего 291 бездомное животное. Из них 23 (щенки, больные) содержатся в приюте, 26 переданы новому хозяину, 224 возвращены в места обитания, еще 6 выпустят в скором времени, 7 находятся на содержании», - говорится в сообщении.

Ветеринарные специалисты осматривают, прививают от бешенства, обрабатывают от паразитов, стерилизуют и маркируют отловленных животных. После собаке вставляют бирку в ухо и вводят под кожу микрочип с индивидуальным номером.

На организацию мероприятий по отлову и содержанию животных, а также на ветеринарные услуги для безнадзорных животных в регионе в 2020 году было выделено порядка 177 миллионов рублей.