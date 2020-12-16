РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 дек. В Домодедове задержали 29-летнего жителя Кировской области, подозреваемого в краже автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

В дежурную часть полиции поступило заявление от местного жителя о хищении от подъезда одного из домов на улице Рабочей его автомобиля отечественного производства. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 29-летний житель Кировской области, подозреваемый в совершении данного преступления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.