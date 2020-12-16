РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Жители подмосковного Подольска смогут стать донорами 19 декабря на станции переливания крови, с собой необходимо иметь паспорт, сообщается в группе «ГБУЗ МО «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«На Подольской станции переливания крови 19 декабря пройдет очередная донорская суббота. Прием будет осуществляться только доноров цельной крови с 8:00 до 12:00. Предварительной записи не требуется. Для того, чтобы принять участие в сдаче, необходимо за 2 дня до донации исключить из рациона всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы», - говорится в сообщении.

Донорам рекомендуется выспаться, приходить необходимо с оригиналом паспорта. Прием будет проходить по адресу: улица Кирова, дом 9.