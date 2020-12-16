РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В Подольске в ходе рейда выявили 15 нарушителей, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду с 8:00 до 9:30 на железнодорожной станции Подольск прошел рейд по предупреждению и профилактике случаев несанкционированного нахождения на железнодорожных путях. В нем участвовали представители административно-пассажирской инспекции Московской области, сотрудники линейного отдела внутренних дел УВД на транспорте на железнодорожной станции Подольск, представители транспортной прокуратуры, администрации округа и ОАО «РЖД».

«В ходе рейда зафиксировано и предотвращено несколько случаев несанкционированного прохода через железнодорожные пути. С нарушителями проведено 15 разъяснительных бесед, выписано 7 протоколов. Необходимость в проведении рейда вызвана двумя случаями гибели граждан (1 и 3 декабря) вблизи платформы на станции. Оба происшествия произошли из-за несанкционированного нахождения на железнодорожных путях при попытках перейти железную дорогу в неположенном месте. С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Подольска произошло 26 несчастных случаев, 20 человек погибли», - говорится в сообщении.

Администрация городского округа просит горожан соблюдать правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры, не ходить по железнодорожным путям, не переходить железнодорожные пути в необорудованных местах и не переходить пути перед приближающимся поездом.