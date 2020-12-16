РИАМО - 16 дек. Художественным руководителем столичного театра Романа Виктюка стал Денис Азаров, его представил труппе культурного заведения министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Ранее эту должность занимал Роман Виктюк, умерший в ноябре этого года.

«Принимая предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, я прекрасно осознаю всю меру ответственности и объемы работы. Прийти в авторский театр, театр, созданный яркой, уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его – моя главная задача на ближайшее время», – сказал Азаров.

Ранее в Геликон-опере Азаров ставил два спектакля, которые пользовались невероятным успехом. Он выпускник ГИТИСа, обладающий замечательным опытом, несмотря на свой возраст. Азаров очень любит работать с современной драматургией.