РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Во всех учреждениях культуры Люберец юные горожане могут отправить письмо с новогодними пожеланиями на почту Деда Мороза, говорится в сообщении комитета по культуре администрации муниципалитета.

«Выбирайте ближайшую к вам почту и скорее за новогодними чудесами. В ряде учреждений открыта предварительная запись на посещение почты Деда Мороза», - говорится в сообщении.

Адреса учреждений культуры, по которым работает почта главного волшебника: ⠀⠀

- Люберецкий дворец культуры, предварительная запись по телефону: 8(495) 554-00-20 с 9:00 до 18:00 или через форму «Обратная связь» на сайте учреждения;

- Культурно-просветительский центр, предварительная запись по телефону: 8(495) 503-19-13 с 9:00 до 18:00 или через форму «Обратная связь» на сайте учреждения;

- Культурный центр «Дом офицеров», предварительная запись по телефону: 8(495) 501-63-57;

- Центр культуры и отдыха, предварительная запись по телефону: 8(495) 559-05-94;

- Центральная детская библиотека «Бригантина» - для посетителей библиотеки (в часы работы учреждения);

- Библиотека «Люберцы» для посетителей библиотеки (в часы работы учреждений).