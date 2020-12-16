РИАМО - 16 дек. В пандемию удалось наладить оперативное взаимодействие между федеральной властью и регионами, а также ускорить процесс согласования для принятия срочных решений, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в обычное время существует разная скорость принятия решения по тем или иным проблемам в стране. При этом огромное количество норм и правил только усложняют работу.

«В марте 2020 года все изменилось. Согласования, на которые раньше тратили месяцы, сегодня требуют одного телефонного звонка. Решения, которые разрабатывались годами, сейчас принимаются за одни сутки. В рамках координационного штаба правительства России <...> в постоянном режиме идет обсуждение и принятие необходимых решений. Происходит взаимодействие между федеральными ведомствами и регионами», — сказал Собянин во время выступления на дистанционном заседании Мосгордумы.

По его словам, такая система управления стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину. Он возложил на руководителей субъектов федерации персональную ответственность за борьбу с пандемией. Кроме того, глава государства дал право принимать самостоятельные решения, исходя из ситуации, складывающейся в конкретном регионе.

«С другой стороны, он (Путин - ред.) настроил федеральные органы власти на ответственную оперативную работу. И постоянно держит ситуацию на своем личном контроле», — подчеркнул Собянин.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.