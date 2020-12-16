РИАМО - 16 дек. В пандемию удалось наладить оперативное взаимодействие между федеральной властью и регионами, а также ускорить процесс согласования для принятия срочных решений, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в обычное время существует разная скорость принятия решения по тем или иным проблемам в стране. При этом огромное количество норм и правил только усложняют работу.
По его словам, такая система управления стала возможной благодаря президенту России Владимиру Путину. Он возложил на руководителей субъектов федерации персональную ответственность за борьбу с пандемией. Кроме того, глава государства дал право принимать самостоятельные решения, исходя из ситуации, складывающейся в конкретном регионе.
«С другой стороны, он (Путин - ред.) настроил федеральные органы власти на ответственную оперативную работу. И постоянно держит ситуацию на своем личном контроле», — подчеркнул Собянин.
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16 ДЕКАБРЯ
- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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