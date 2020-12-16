РИАМО - 16 дек. Свыше 1 тысячи пассажиров «Аэроэкспресс» воспользовались сервисом «Персональный помощник» с начала года, при этом более 300 из них воспользовались услугой совместно с Московским метрополитеном, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Почти половина от общего количества заявок поступила от пассажиров Домодедовского направления. Более 360 – от пассажиров Шереметьевского направления, около 200 – от вылетающих и прилетающих в аэропорт Внуково.

«Наши поезда и терминалы оснащены всеми необходимыми элементами для удобства поездки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В том числе, в двухэтажных аэроэкспрессах предусмотрен специальный лифт для перемещения маломобильных пассажиров между этажами», - отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Говоря о «Персональном помощнике» она отметила, что услуга помогает сделать поездку в аэропорт максимально комфортной и спокойной.

Бесплатная услуга «Персональный помощник» предоставляется пассажирам с ограниченными физическими возможностями и временно маломобильным гражданам на всех направлениях «Аэроэкспресс». Воспользоваться сервисом могут также родители с детьми и беременные женщины.

Сотрудники компании встречают пассажира в терминале, помогают оформить проездные документы вне очереди, помогают при посадке в вагоны и с размещением багажа. По желанию пассажира сотрудники сопроводят его к стойке регистрации в аэропорту.

При содействии Московского метрополитена в рамках услуги «Персональный помощник» доступен сервис «Аэроэкспресс+метро». Сотрудники компании встречают пассажиров в аэропорту и сопровождают до вокзала, где их встречают сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров метро и далее провожают до нужной станции.

Заказать услугу «Персональный помощник» можно на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив форму заявки, по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы), а также на стойках информации в терминалах и на вокзалах.