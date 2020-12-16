РИАМО - 16 дек. В связи с объявленным экстренным предупреждением по погоде водителям необходимо быть внимательными за рулем, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сегодня с 21 часа и до 10 часов утра 17 декабря в Москве и области местами ожидается снег, мокрый снег», - говорится в сообщении.

Также на дорогах может образоваться гололедица.

В связи с этим водителям необходимо предельно четко соблюдать ПДД, не превышать скорость и следить за дистанцией на дороге. Также не стоит парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.