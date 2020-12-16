РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В трех парках подмосковного Подольска установили уличные очаги, возле которых горожане смогут согреться, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уличные очаги согревают посетителей парков культуры и отдыха в Подольске. Очаги установлены в парке Талалихина, Детском парке (Весенняя) и парке «Дубрава» (Гривно)», - говорится в сообщении.

В парках установлены металлические шары с резными узорами, в которых жгут дрова. Рядом с ними горожане смогут погреться зимой.