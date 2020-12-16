РИАМО - 16 дек. Рекультивационные работы завершили на полигоне твердых бытовых отходов «Долгопрудный», за время его работы было накоплено 2,5 миллиона тонн отходов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В среду руководители Минэкологии совершили рабочую поездку на полигон ТКО «Долгопрудный». По поручению губернатора Андрея Воробьева свалка была закрыта в 2014 году. В осмотре объекта приняли участие заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин, его заместитель Павел Бида, представители администрации Долгопрудного и подрядной организации, рекультивировавшей полигон, АО «МСУ-1».

«Проделана большая и сложная работа. «Долгопрудный» – один из крупнейших полигонов Подмосковья, за время его работы было накоплено 2,5 миллиона тонн отходов, а рекультивированная площадь составляет почти 12 гектаров. Более 30 лет полигон оказывал негативное воздействие, и вот теперь оно прекращено», – отметил Разин.

Он уточнил, что улучшились условия жизни жителей Долгопрудного и близлежащих поселений. Только в городе проживает 116 тыс человек.

«Вопросов к подрядной организации у нас нет, все работы сделаны на совесть», – добавил министр.

В ходе рекультивации телу полигона придали необходимую форму, накрыли геосинтетическим покрытием и обнесли армогрунтовой стеной. Обустроены системы пассивной дегазации из 55 скважин и сбора фильтрата для последующей очистки.

На последнем этапе полигон отсыпали плодородным грунтом и высадили многолетние растения. Кроме того, улучшилось состояние реки Бусинки: строители отсекли ее перемычкой от полигона, расчистили и возвели набережную.

По поручению Воробьева до конца года в Подмосковье закроют последние городские свалки, затем предстоит их рекультивация. Первые рекультивированные полигоны появились в 2018 году в Кашире, Электростали и Павловском Посаде.

В этом году завершили работы на свалке «Дубна Левобережная», а также провели технический этап на полигоне «Кучино» в Балашихе. Кроме того, рекультивировали «Аннино» и «Кулаковский», в финальной стадии – работы на «Дубне Правобережной» и «Княжьих горах» в Шаховской.