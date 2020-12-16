РИАМО - 16 дек. На официальном сайте корпорации Ростех опубликовано видео первого полета нового пассажирского регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, который состоялся в среду на аэродроме Жуковский.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

Новый самолет актуален для России. Ил-114-300 не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.

Серийные поставки этого воздушного судна планируют начать в 2023 году, в следующем году будет завершена сертификация.

Видео первого полета Ил‑114–300 на аэродроме Жуковский>>