РИАМО - 16 дек. Дептранс столицы заключил протокол о взаимодействии и согласии с университетом МАДИ, протокол касается развитие цифровой мобильности, научной работы, подготовки и переподготовки кадров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы рады, что лучшие студенты университета идут к нам идут работать, и что мы можем предложить им развитие и интересные проекты. От себя лично хочу добавить, что в любом из предприятий транспортного комплекса работают выпускники МАДИ», — сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что более 1,3 тысячи сотрудников московского транспорта учились в МАДИ, а 138 выпускников этого университета стали руководителями среднего и высшего звена.

Ликсутов выразил уверенность, что соглашение позволит повысить качество и эффективность московской транспортной системы, которая является лучшей в России.