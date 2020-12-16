РИАМО - 16 дек. В среду на подмосковном аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, который разработал Авиационный комплекс имени Ильюшина, сообщается на официальном сайте корпорации Ростех.

«Всего по программе планируется производство и реализация до 100 воздушных суден типа Ил-114-300 на период до 2030 года для поставки в гражданскую авиацию, государственным заказчикам, на экспорт», – сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова и летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева.

«Конец года богат авиационными премьерами. Как вы знаете, вчера впервые взлетел среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 - еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе», - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

По его словам, новый самолет актуален для России. Ил-114-300 не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.

Серийные поставки этого воздушного судна планируют начать в 2023 году, в следующем году будет завершена сертификация.