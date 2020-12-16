РИАМО - 16 дек. В хозяйстве «Дашковка» городского округа Серпухов открылся новый корпус молочной фермы, на текущий момент общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 1249 голов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В подмосковном сельскохозяйственном предприятии «Дашковка» ввели в строй новое помещение животноводческого комплекса, оснащенное современными системами доения. Коровник построили взамен старого и ветхого, он рассчитан на 200 голов КРС. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве на сегодня составляет 1249 голов, в том числе 585 коров», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Дашковка» считается лидером по производству молока в городском округе. Основные направления его деятельности представляют собой производство овощей открытого грунта, а также молочное животноводство.

Воскресенский добавил, что на текущий момент хозяйством производится около 15 тонн качественного молока в сутки, а продуктивность на одну фуражную составляет около 25,6 килограммов молока. Так, надой на одну фуражную корову составил 6,7 тысячи килограммов. Валовое производство молока за прошлый год в хозяйстве составило 5,2 тысячи тонн.

В хозяйстве действует Центр оптовой торговли овощами и фруктами, ярмарка сельскохозяйственной продукции, а также магазин «Дашковский продукт».

Предприятие планирует строительство еще одной молочно-товарной фермы в 2021 году.