РИАМО - 16 дек. В Подмосковье перед судом предстанет один из руководителей Серпуховского отделения бюро технической инвентаризации и бывший заместитель руководителя территориального отдела Росреестра, обвиняемые в покушении на получение взятки в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, в августе 2018 года между обвиняемыми и московским предпринимателем была достигнута договоренность о том, что при его посредничестве им будет передана взятка в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей за незаконное внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости кадастровых сведений об объекте недвижимости», — говорится в сообщении.

Однако преступный умысел обвиняемых не был достигнут до конца по независящим от них обстоятельствам.

В отношении московского предпринимателя, выполнявшего роль посредника, расследование уголовного дела продолжается.