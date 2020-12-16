РИАМО - 16 дек. Выпускающего редактора Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Михаила Бабаева наградили грамотой Москомстройинвеста за объективное освещение деятельности комитета в информационном пространстве, передает корреспондент РИАМО.

Торжественная церемония награждения представителей СМИ состоялась в среду в правительстве Москвы. Грамоты вручила руководитель комитета столицы по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

«Выражаем огромную признательность всем журналистам, которые работают с нашим ведомством, буквально, с утра до ночи. Поэтому сегодня награждаем представителей СМИ за активное взаимодействие с пресс-службой комитета. Большое спасибо, что вы своевременно доносите информацию, правильно ее излагаете и помогаете нам в работе», — сказала Пятова.

Грамоты также получили представители различных федеральных и столичных СМИ, включая ТАСС, РИА Новости, АГН «Москва» и ряда других.

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