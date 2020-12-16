РИАМО - 16 дек. Губернатор Московской области занял шестое место в рейтинге российских персон за текущий год, говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».

В десятку лидеров вошли президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков и другие.

«Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 60 тысяч влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ», - говорится в сообщении.

Период исследования: 1 января – 15 декабря 2020 года.