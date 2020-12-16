снегРИАМО – 16 дек. Снежный покров до 17 сантиметров сформируется в Московском регионе за неделю, солнечная «марсианская» погода покидает Центральную Россию, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на смену солнечной погоде пришел пасмурный циклон.

«Всего за неделю ожидается до 15‒20 миллиметров осадков (в сутки, ‒ ред.), благодаря чему к выходным на земле сформируется снежный покров до 7‒12 сантиметров в Москве. В Подмосковье местами и до 12‒17 сантиметров», - сообщил Тишковец в эфире радио Sputnik.

Также жителей Московского регионе ожидает очень мягкий, комфортный температурный фон.

«Ночью будет до минус семи, а днем минус пять. Все это к радости любителей русской зимы», – подчеркнул синоптик.​