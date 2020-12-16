РИАМО - 16 дек. В Московской области за минувшие сутки не выявили случаев коронавирусной инфекции в шести округах — в Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Можайском округе, Молодежном и Талдоме, сообщает оперативный штаб Подмосковья по Covid-19.

Всего в регионе за сутки выявили 1477 случаев заражения Covid-19.

Больше всего случаев заражения выявили в Одинцовском округе – 151 случай. В Красногорке – 87, в Ленинском округе – 68, в Домодедове – 67, в Королеве – 66, в Воскресенске – 65, в Жуковском – 60, в Балашихе – 54, в Подольске и Раменском – по 52.

Также за сутки выявили в Ступине 49 случаев инфицирования, в Солнечногорске – 44, в Серпухове и Шатуре – по 40, в Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском округах – по 38, в Дмитровском – 35, в Чехове – 29, в Лобне – 26, в Коломне – 24, в Краснознаменске – 23, в Электростали – 22, в Луховицах и Щелкове – по 21, во Фрязине – 20, в Лотошине и Пушкинском округе – по 19, в Егорьевске и Клину – по 17, в Котельниках и Лосино-Петровском – по 16, в Дзержинском и Рузском округах – по 15.

В Долгопрудном – 14, в Люберцах и Мытищах – по 13, в Истре и Серебряных Прудах – по 12, в Лыткарине и Протвине – по 11, в Наро-Фоминском – девять, в Озерах – восемь случаев, в Дубне и Кашире – по шесть, в Ивантеевке, Химках и Электрогорске – по пять, в Богородском округе – четыре, в Реутове, Рошале и Шаховской – по три, в Пущине и Черноголовке – по два, во Власихе, Волоколамске, Зарайске и Павловском Посаде – по одному.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.