РИАМО - 16 дек. Развитие транспортного комплекса столицы, а также строительство новых дорог и магистралей улучшает экологическую ситуацию в городе, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, частичная вырубка деревьев при строительстве дорог компенсируется посадками новых растений. Большинство новых трасс идут по территории промзон и вдоль железных дорог.

«Никаких масштабных лесных массивов мы не сносим. 99% этих магистралей идут по промышленным территориям и в зоне железной дороги. А там, где это необходимо, даже небольшой снос кратно компенсируется посадкой новых деревьев», - рассказал Собянин во время выступления на дистанционном заседании Мосгордумы.

Он отметил, что в городе ведется комплексное развитие городского транспорта. Так, продолжается строительство метро, реконструкция железнодорожных путей, обновление подвижных составов. Все это позволяет значительным образом улучшить экологическую ситуацию.

«Что касается локальных проблем, связанных с приближением жилой застройки. <...> Мы приняли решение о сносе и переселении жителей», - добавил Собянин.

Речь идет о ряде домов, которые находятся критически близко к магистралям.