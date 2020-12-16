РИАМО - 16 дек. Электростальский борец Егор Кадиров стал серебряным призером на Всероссийском турнире по греко-римской борьбе, спортсмен является воспитанником тренера Константина Купцова, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электростали.

В Рязанской академии единоборств завершился Всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 22 регионов России.

«Электростальский борец Егор Кадиров стал серебряным призером в весовой категории до 82 килограммов. Егор – воспитанник электростальского тренера по греко-римской борьбе МБУ «СШОР по единоборствам» Константина Константиновича Купцова», — говорится в сообщении.

Греко-римская борьба в Электростали ведет свое начало с 1957 года, когда первые занятия провел тренер Александр Кудрявцев. Сегодня этим видом спорта увлечено более 200 атлетов.

На сегодняшний день Кадиров является лидером «греко-римлян», он победитель первенства Европы-2018, призер многих всероссийских турниров.

Пройдя сквозь сито отборочных стартов, Кадиров добился права представлять страну на первенстве Европы-2018.

«Дорога к золотому пьедесталу получилась у электростальца поистине феерической – лишь один из соперников сумел продержаться против нашего борца всего две минуты, остальные – и того меньше», — добавляется в сообщении.

2020 год для Кадирова начался успешно. Победа на первенстве Центрального федерального округа позволила электростальскому спортсмену получить путевку на первенство России.

«Поздравляем спортсмена и его тренера», — заключается в сообщении.