РИАМО - 16 дек. С 21:00 среды и до 10:00 17 декабря, начиная с западных районов Московской области и Москвы, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица, водителям нужно быть осторожными, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

«В связи с ухудшением погодных условий подмосковная Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге», - говорится в сообщении.

В случае крупных поломок и ДТП, а также при возникновении других нештатных ситуаций, стоит обращаться в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8-495-688-81-71. Также можно позвонить на единый номер 112.