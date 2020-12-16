РИАМО - 16 дек. МЧС разослало жителям Московской области СМС-сообщения с предупреждением о тумане и гололедице, которые ожидаются в ночь на 17 декабря, передает корреспондент РИАМО.

«С 21:00 16 декабря до 10:00 17 декабря в Московской области ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица», - говорится в сообщении.

Возможны отключения электроэнергии. В случае ЧП следует звонить по номерам: 01,101,112.

Ранее в областном главке МЧС России призвали водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными, важно соблюдать правила дорожного движения. Неопытных водителей просят оставаться дома, пешеходам стоит использовать в одежде светоотражающие элементы.