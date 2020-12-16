РИАМО - 16 дек. Уходящий год стал одним из самых сложных для Подмосковья, в то же время в регионе не допустили глобального коллапса из-за пандемии коронавируса, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Уходящий год, без сомнения, можно назвать одним из самых сложных для всех, кто работал в Московской области. С этой бедой столкнулись все жители Московской области», - сказал Брынцалов на последнем заседании осенней сессии регионального парламента.

Он отметил, что изменился уклад жизни, неоднократно менялся настрой людей.

«К сожалению, многие столкнулись с личными трагедиями. Мы скорбим по нашему коллеге Ивану Николаевичу Жукову», - добавил Брынцалов.

По его словам, подводить итоги пока рано.

«Мы справились с этим напором, не допустили глобального коллапса на территории региона. Сняты многие критические вопросы, устранены просчеты, сделаны выводы. <...> Борьба в самом разгаре. Я хочу сказать всем большое спасибо за ту работу, которая была проведена», - подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что предстоит еще много работы.

«Желаю всем душевных сил <…>. Нам нужно привыкать жить и работать в новой реальности. Уверен, мы обязательно со всем справимся, только вместе, работая в единой команде», - добавил Брынцалов.

Он подчеркнул, что предстоящий год будет сложным, ожидаются выборы в Московскую областную думу.