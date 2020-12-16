РИАМО - 16 дек.Главное управление Государственного строительного надзора Московской области предоставило информацию о более 3,5 тысячах строящихся жилых корпусах для портала «ДомКлик», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теперь на портале есть актуальные статусы строительства по каждому корпусу новостроек, расположенных на территории Подмосковья.

«Ранее пользователи видели результат проверки строительной готовности всего жилого комплекса, теперь доступен статус каждого корпуса ЖК по отдельности», - говорится в сообщении.

Могут отображаться следующие статусы: получено разрешение на строительство и аккредитация банка; строительство идет по плану; дом сдан в эксплуатацию, идет выдача ключей; строительство отстает от плана на срок от 2 до 6 месяцев; строительство отстает от плана на срок более 6 месяцев; продажи остановлены, регистрация сделок не проводится Росреестром.

«Совместный проект с порталом «ДомКлик от Сбера» — это очередной наш кейс, который направлен на недопущение появления новых обманутых дольщиков. Мы пошли дальше и для прозрачности рынка недвижимости провели масштабную работу, присвоив статус каждому корпусу», - сказал руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он отметил, что проверить надежность застройщика можно и на портале «ДомКлик», и в мобильном приложении «Подмосковные стройки».

«Проверка аккредитованных застройщиков ведется как банком, так и дополнительно контролируется Главгосстройнадзором. Комплексная мера позволяет максимально обезопасить покупателей квартир в строящихся домах и предупредить о возможных задержках строительства», - сказал вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.