РИАМО - 16 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса на 2021 год, предпринимателям будет доступна программа «14 субсидий», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Продлевается действие программы «14 субсидий», в рамках которых малый бизнес может получить средства на приобретение и лизинг оборудования, уплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение персонала, ряд других расходов», — отмечается в материале.

Поддержку получат организации, работающие в сфере креативных индустрий. Предпринимателям возместят затраты на участие в международных конкурсах, фестивалях, расходы, связанные с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках.

Также у бизнеса будут возможность доработки заявки путем однократного приостановления правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов на срок не более 10 рабочих дней на этапе проверки документов в случае предоставления неполного комплекта документов.