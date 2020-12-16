РИАМО - 16 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса на 2021 год, предпринимателям будет доступна программа «14 субсидий», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Поддержку получат организации, работающие в сфере креативных индустрий. Предпринимателям возместят затраты на участие в международных конкурсах, фестивалях, расходы, связанные с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на рекламно-информационных площадках.
Также у бизнеса будут возможность доработки заявки путем однократного приостановления правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов на срок не более 10 рабочих дней на этапе проверки документов в случае предоставления неполного комплекта документов.
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