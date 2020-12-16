РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 309 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
1 477 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
«В Люберцах выявили за сутки 13 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 309 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках выявили 16 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 909 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 241 человек.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 132 174 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 576 человек. Выздоровели и выписались 93 269 человек.
В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
16 ДЕКАБРЯ
- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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