РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. За минувшие сутки в Люберцах выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 3 309 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

1 477 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 13 новых случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 3 309 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили 16 новых заболевших коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 909 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 1 241 человек.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 132 174 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2 576 человек. Выздоровели и выписались 93 269 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.