РИАМО - 16 дек. В ближайшие три года в столице закупят более 6 тысяч единиц медицинского оборудования для переоснащения городских больниц и поликлиник, оборудование закупается напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие три года мы проведем полное переоснащение городских больниц и поликлиник самой современной техникой. Всего будет закуплено свыше 6 тысяч единиц оборудования», - сказал Собянин в ходе отчета о деятельности правительства столицы в Мосгордуме.

По его словам, оборудование закупается напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с десятилетней гарантией обслуживания. На сегодняшний день по завершенным торгам снижение первоначальных цен составило 44%.

«Уже на следующей неделе после реконструкции, переоснащения будут открыты первые обновленные поликлиники. А всего до 2023 года мы проведем реконструкцию 135 поликлиник», - добавил мэр.

Собянин отметил, что в городе также продолжат строительство и реконструкцию стационаров. Кроме того, будет расширено использование искусственного интеллекта. В частности, для своевременной диагностики легочной патологии и онкозаболеваний. Новые сервисы появятся у электронной медицинской карты.

«Мы продолжим реализацию ключевых проектов повышения качества и доступности современных видов лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. <...> Будет расширен доступ пациентов к современным видам лекарственной и лучевой терапии», - подчеркнул Собянин.