РИАМО - 16 дек. На территории Московской области с 21:00 среды и до 10:00 четверга ожидаются снег и гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Начиная с западных районов Московской области, местами ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица», - говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и передвигаться осторожно, пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям также настоятельно рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Соблюдать правила ПДД и скоростной режим. Неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем.