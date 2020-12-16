РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Инициатива управляющей компании Подольска по размещению на стенах домов баннеров с номерами квартир и суммой долга незаконна, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист частной практики Сергей Кудинов.

«Инициатива управляющей компании по размещению на стенах домов номера квартир и суммы долга незаконна. Это злоупотребление доверием людей, которых они обслуживают. Для того, чтобы разместить какую-то информацию на фасаде дома, нужно согласие его жильцов, которое оформляют протоколом на общем собрании. Прямого запрета нет. Но в Жилищном кодексе написано, что фасады зданий являются общедомовым имуществом, а им распоряжаются собственники», - сказал Кудинов.

Он отметил, что нужен протокол общего собрания, подтверждающий, что собственники не против использовать фасад для размещения на нем информации. Собственники могут обратиться в суд и взыскать моральную компенсацию.

«Управляющая компания рассчитывает на то, что этого никто не будет делать - слишком трудоемкий процесс, а сумма будет небольшая. Суд спросит, какой конкретно вред был причинен, попросит доказать, предоставить чеки и квитанции. Тем более такой судебной практики еще не было», - добавил Кудинов.

Кудинов как депутат готовит обращение в совет депутатов горокруга, чтобы приняли меры к директорам управляющих компаний. Он считает, что такие унизительные действия УК, позорящие граждан, не должны стать нормой.

Он уточнил, что должников никто не оправдывает. Но из-за ухудшения социально-экономической ситуации представители УК должны входить в положение жителей.