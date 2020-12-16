РИАМО - 16 дек. В 2021 году более 30 миллионов рублей направят на покупку тракторов и кусторезов для ухода за подмосковными лесами, сообщила председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

На выделенные в 2020 году 44 миллиона были куплены кусторезы и плуги, девять тракторов, уточнила Казимир.

«На 2021 год из федерального бюджета выделено 34 миллиона рублей на покупку необходимой техники», - сказала Казимир в ходе заседания Мособлдумы.

Как уточняется в презентации к докладу, всего планируют купить 38 кусторезов и 12 колесных тракторов.