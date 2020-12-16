РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Дорогу к СНТ «Южное» в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя очистили от снега и наледи, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на дороге, ведущей от улицы Новая слободка до ворот СНТ «Южное», не чистят снег.

«Сотрудники администрации горокруга Красногорск осмотрели автомобильную дорогу от улицы Новая слободка до КПП СНТ «Южное» и подъезда к СНТ «Архангельское-2». Осмотр подтвердил наличие снега и наледи на проезжей части. Работы по очистке автомобильной дороги выполнены», - сказал первый заместитель главы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

Он пояснил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления. Работы по ее очистке в соответствии с муниципальным контрактом выполняют работники ООО «Дор-Сервис».

«Организации, осуществляющей содержание, указано на недопустимость отклонения от установленных норм. Мы усилили контроль за соблюдением своевременности и качества уборки», - подчеркнул Волосевич.

Он поблагодарил горожанина за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.