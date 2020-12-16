РИАМО - 16 дек. Несмотря на пандемию коронавируса и дефицитный бюджет, столичные власти не будут сокращать инвестиции в отрасли экономики, так как это нанесет серьезный удар по реализуемым проектам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сокращение бюджетных расходов, особенно инвестиций, приведет к непоправимым последствиям. Мы остановим системные громадные стройки, которые ведет город в области транспорта, здравоохранения, образования, ряда других сфер. Это означает, что они превратятся в долгострои. Огромные ресурсы будут выброшены на ветер», - сказал Собянин в ходе отчета о работе правительства города в Мосгордуме.

Он добавил, что без системных инвестиций в инфраструктуру также пострадает и бизнес, который будет вынужден уменьшить свои инвестиции.

«Это прямая закономерность, каждый рубль бюджетных инвестиций дает три-четыре рубля частных инвестиций. Бизнес видит, что мы сегодня не уменьшаем бюджет развития. Уже даже в этом году, несмотря на пандемию, мы видим рост инвестиций в основной капитал. Это и является залогом, что в ближайшие годы мы не только покроем дефицит, но и получим дополнительные бюджетные ресурсы для дальнейшего развития», - заключил мэр.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.

- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.

- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.

- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.