РИАМО - 16 дек. Несмотря на пандемию коронавируса и дефицитный бюджет, столичные власти не будут сокращать инвестиции в отрасли экономики, так как это нанесет серьезный удар по реализуемым проектам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он добавил, что без системных инвестиций в инфраструктуру также пострадает и бизнес, который будет вынужден уменьшить свои инвестиции.
«Это прямая закономерность, каждый рубль бюджетных инвестиций дает три-четыре рубля частных инвестиций. Бизнес видит, что мы сегодня не уменьшаем бюджет развития. Уже даже в этом году, несмотря на пандемию, мы видим рост инвестиций в основной капитал. Это и является залогом, что в ближайшие годы мы не только покроем дефицит, но и получим дополнительные бюджетные ресурсы для дальнейшего развития», - заключил мэр.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
16 ДЕКАБРЯ
- Около 5 тыс резервных коек доступны в Москве для больных коронавирусом. В городе также достаточно коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи пациентам.
- Вернуться к ведению нормальной жизни столица сможет после проведения массовой вакцинации от коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что с пандемией удастся справиться, как и ранее удавалось совладать с любыми другими напастями.
- Массовую вакцинацию от Covid‑19 в Москве могут начать в течение ближайших недель. Сейчас вакцинация доступна медикам, сотрудникам МФЦ, учителям.
- Власти Москвы помогли 50 тыс предприятий во время коронакризиса. На этих предприятиях работает почти 800 тысяч человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что благодаря большому запасу прочности, экономика города выдержала все испытания.
- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.
- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.
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