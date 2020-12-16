РИАМО - 16 дек. Мособлдума приняла закон, который уточняет полномочия по созданию дорожной карты, в рамках которой решаются проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается уточнить полномочия центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, уполномоченного правительством Московской области на защиту прав пострадавших соинвесторов, в части разработки проекта плана-графика (дорожной карты) по осуществлению мер по восстановлению прав граждан», - сказала первый заместитель министра жилищной политики Московской области Людмила Ращепкина, представляя законопроект.

Также закон наделяет ведомство полномочием по разработке проекта плана-графика реализации мероприятий, направленных на восстановление прав граждан, сведения о которых включены в реестр пострадавших граждан. Кроме того, закон уточняет понятие проблемного объекта.

Законопроект «О внесении изменений в закон Московской области «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.