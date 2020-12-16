РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Управляющая компания АО «ЛГЖТ» обустроит в Люберцах восемь бесплатных катков на спортивных коробках на придомовых территориях, говорится в сообщении управляющей компании.

Работы по заливке катков начались накануне. Они проводятся на средства управляющей компании.

«На территории обслуживания АО «ЛГЖТ» - восемь спортивных коробок на придомовых территориях по адресам: улица Толстого, дом 10/4, улица Урицкого, дом 31, улица Космонавтов, дом 42-48, улица Южная, дом 2, улица Электрификации, дом 35, 1-й Панковский проезд, дом 1/4, Октябрьский проспект, дом 8, корпус 1, 3-е Почтовое отделение, дом 36. После заливки катков жители смогут покататься на коньках бесплатно», - говорится в сообщении.

Ледовое покрытие будут создавать в несколько этапов.