РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В рамках партийного проекта «Чистая страна» активисты «Молодой Гвардии Единой России» и волонтеры провели мониторинг новых мусорных площадок в поселке Фряново, говорится в сообщении пресс-службы ВПП «Единая Россия».
Целью федерального проекта «Чистая страна» являются партийный контроль, должный мониторинг и содействие в реализации мероприятий в рамках национальных экологических проектов.
«В рамках проекта «Чистая страна» активисты регулярно осматривают городские контейнерные площадки на предмет выявления нарушений. Мы ориентируемся на жалобы граждан и обращения в социальных сетях, выезжаем на указанные места. Считаю, что комплексный подход в реализации данного проекта призван решить множество экологических проблем», - сказал заместитель руководителя Щелковского местного отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.
Состояние и обустройство новых контейнерных площадок было проведено совместно с начальником Фряновского территориального отдела. Новые мусорные площадки были модернизированы за счет средств муниципального бюджета. Их состояние было признано удовлетворительным.
Мониторинг будет продолжен, постепенно охватывая все части городского округа Щелково.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии