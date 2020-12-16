РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В рамках партийного проекта «Чистая страна» активисты «Молодой Гвардии Единой России» и волонтеры провели мониторинг новых мусорных площадок в поселке Фряново, говорится в сообщении пресс-службы ВПП «Единая Россия».

Целью федерального проекта «Чистая страна» являются партийный контроль, должный мониторинг и содействие в реализации мероприятий в рамках национальных экологических проектов.

«В рамках проекта «Чистая страна» активисты регулярно осматривают городские контейнерные площадки на предмет выявления нарушений. Мы ориентируемся на жалобы граждан и обращения в социальных сетях, выезжаем на указанные места. Считаю, что комплексный подход в реализации данного проекта призван решить множество экологических проблем», - сказал заместитель руководителя Щелковского местного отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

Состояние и обустройство новых контейнерных площадок было проведено совместно с начальником Фряновского территориального отдела. Новые мусорные площадки были модернизированы за счет средств муниципального бюджета. Их состояние было признано удовлетворительным.

Мониторинг будет продолжен, постепенно охватывая все части городского округа Щелково.