РИАМО - 16 дек. В ближайшие пять лет в новой Москве построят 17 объектов здравоохранения, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«В 2021 году мы планируем построить, открыть две новые поликлиники. Ну, и еще вторая очередь больницы в Коммунарке. Получается три объекта. У нас много объектов на 2022 год. В программе на ближайшие четыре года у нас 16 объектов, а если считать больницу - 17», - сказал Жидкин.

Он отметил, что всего с 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах было построено 14 объектов здравоохранения.