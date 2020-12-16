РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Качество уборки территории Красногорска от снега проконтролируют представители администрации муниципалитета в среду, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Продолжаем устранять последствия снегопада. Все дорожные и коммунальные службы округа мобилизованы. Вечером выйдем с проверкой содержания территории», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Глава муниципалитета добавила, что в первую очередь расчищают от снега пешеходные дорожки, подходы к автобусным остановкам и станциям МЦД-2.

«По вопросам содержания территории действует Telegram-чат «Будет чисто 2020», - заключила Хаймурзина.