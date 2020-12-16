РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 дек. Новогодние сладкие наборы получат 500 детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей из подмосковных Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Приближается самый яркий и радостный праздник - Новый год. В этот день принято дарить подарки близким людям.

«Отдел субсидий совместно с МАУК «Котельники» организовал раздачу новогодних сладких наборов согласно постановлению главы городского округа Котельники от 08.12.2020 №994. Новогодние сладкие наборы получат дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных семей и воспитанники приемных семей», - говорится в сообщении.

Выдача подарков будет проходить по 25 декабря по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 3.

Благодаря данной акции новогодние подарки получат 500 детей.