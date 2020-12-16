РИАМО - 16 дек. В непростые времена депутатам Мосгордумы следует отбросить разногласия и сосредоточиться на благополучии горожан, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.
Он поблагодарил депутатов за то, что после жарких дискуссий был принят городской бюджет на следующий год. По его словам, по большинству вопросов удалось прийти к консенсусу.
«Это является основой хорошей базы для развития нашего города, выхода из кризиса, стабильного финансирования социальных отраслей, здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта», - отметил Собянин.
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