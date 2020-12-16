РИАМО - 16 дек. В непростые времена депутатам Мосгордумы следует отбросить разногласия и сосредоточиться на благополучии горожан, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чем сложнее времена, чем труднее период, который мы проходим, тем сплоченнее мы должны быть. Отбросив в сторону всякие мелкие разногласия, мы должны видеть главной целью <...> благополучие, жизнь и здоровье москвичей», - сказал Собянин во время выступления на дистанционном заседании Мосгордумы.

Он поблагодарил депутатов за то, что после жарких дискуссий был принят городской бюджет на следующий год. По его словам, по большинству вопросов удалось прийти к консенсусу.

«Это является основой хорошей базы для развития нашего города, выхода из кризиса, стабильного финансирования социальных отраслей, здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта», - отметил Собянин.