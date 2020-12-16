РИАМО - 16 дек. В Сергиевом Посаде задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 30 ноября 2020 года подозреваемый вместе с потерпевшим находился в своем автомобиле, припаркованном на автомобильной трассе в Сергиево-Посадском городском округе. В ходе ссоры, произошедшей между ними на почве длительных неприязненных отношений и ревности, подозреваемый нанес своему оппоненту удар ножом в область головы», – говорится в сообщении.

После того, как подозреваемый убедился в смерти жертвы, он замотал тело мужчины в ковер и оставил его на придорожной свалке.

Об исчезновении погибшего сообщила его сожительница. Причастность к преступлению 37-летнего жителя Сергиева Посада была установлена в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также комплекса следственных действий. На допросе подозреваемый сознался в содеянном. Он рассказал обо всех обстоятельствах и мотивах убийства.

В скором времени с участием подозреваемого пройдет проверка показаний на месте. Криминалисты с помощью криминалистической техники проведут дополнительный осмотр места происшествия, включая машину подозреваемого.

Следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.